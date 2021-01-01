الملابس الضيقة والتدخين يعرضان للإصابة بالسلوليت.. إليك الأسباب والعلاج



السلوليت السلوليت

يمكن أن يؤثر السيلوليت على كل من الرجال والنساء ، ولكنه أكثر شيوعًا في الإناث ، بسبب اختلاف توزيعات الدهون والعضلات والأنسجة الضامة، وتتضمن أسباب السيلوليت فيما يلي:-



أسباب السيلوليت وطرق علاجها



أصبح جميع الفتيات والسيدات عرضة للإصابة بالسلوليت، ويرجع ذلك لانخفاض الوزن الزائد كثيرا، مما يسبب إلى حدوت ترهلات وخطوط بيضاء فى الجلد نتيجة لانكماش نسبة الدهون، إليك أبرز هذه الأسباب.

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- العوامل الهرمونية والعمرمن المحتمل أن تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تطور السيلوليت، مثل الاستروجين ، الأنسولين ، النورادرينالين ، وهرمونات الغدة الدرقية ، والبرولاكتين فهي جزء من عملية إنتاج السيلوليت، ففى حالة انخفاض هرمون الاستروجين عند النساء عند الاقتراب من انقطاع الطمث ، فإن تدفق الدم إلى النسيج الضام تحت الجلد يتناقص أيضًا، حيث أن انخفاض الدورة الدموية يعني انخفاض كمية الأكسجين في المنطقة ، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكولاجين، فتتوسع الخلايا الدهنية أيضًا مع انخفاض مستويات الإستروجين.- يتسبب العمر أيضًا في أن يصبح الجلد أقل مرونة وأرق وأكثر عرضة للتراجع، فهذا يزيد من فرصة السيلوليت النامية.- عوامل وراثيةبعض الجينات مطلوبة لتطوير السيلوليت، حيث يمكن ربط العوامل الوراثية بسرعة التمثيل الغذائي للشخص ، وتوزيع الدهون تحت الجلد ، والعرق ، حيث تؤثر تلك العوامل على فرصة السيلوليت النامية.- العوامل الغذائية ونمط الحياةلا ينتج السيلوليت عن "السموم" ، على الرغم من أن نمط الحياة الصحي قد يساعد في تقليل المخاطر، فالأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون والكربوهيدرات والملح والألياف القليلة جدًا من المحتمل أن يكون لديهم كميات أكبر من السيلوليت.- التدخينيكون السيلوليت أكثر انتشارًا بين المدخنين ، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة ، وأولئك الذين يجلسون أو يقفون في وضعية واحدة لفترات طويلة من الزمن.- الملابس الضيقةارتداء الملابس الداخلية مع مرونة ضيقة عبر الأرداف يمكن أن تحد من تدفق الدم ، وهذا قد يسهم في تشكيل السيلوليت.- الدهون الزائدةفالسيلوليت أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين يعانون من الدهون الزائدة.علاج السلوليتالدكتور هند مأمون خبيرة الطب البديل والتدلوى بالاعشاب تقدم حيلة سريعة باشهر انواع الزيوت المعروف بسرعة فى القضاء على السلوليت.زيت اللوزضعي كمية قليلة من زيت اللوز على منطقة السيلوليت، ودلكيها بلطف لمدة ١٥ دقيقة يوميًا، للحصول على أفضل النتائج.اتركى زيت جوز اللوز على البشرة للحصول على فوائد الصحية، واكتساب بعض الفيتامينات منه.مارسي الرياضة الطبيعية ولتكن المشى لمدة نصف ساعة للحصول على جسم مشدود.