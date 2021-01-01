ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

آخر الأخباراخبار مصر › ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

صورة الخبر: القاهرة ستشهد تساقط أمطار
القاهرة ستشهد تساقط أمطار

قالت إيمان شاكر، مديرة مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، تتمثل في سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحري.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، سقوط أمطار غدٍ الجمعة، لتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة، وتمتد إلى شمال الصعيد.

وتابعت: "ستشهد الأيام القادمة نشاط للرياح مما سيعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود رياح وأتربة على الطرق".

يوم السبت ستستمر الأمطار الغزيرة، متابعة: شدة الأمطار تزداد يوم الجمعة على محافظة القاهرة.

وشدّدت على ضرورة القيادة بهدوء خلال الأيام القادمة نتيجة تجمع المياه نتيجة تساقط الأمطار.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61155

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager