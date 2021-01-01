ذروتها الجمعة.. الأرصاد: القاهرة ستشهد تساقط أمطار خلال الأيام المقبلة "فيديو"



القاهرة ستشهد تساقط أمطار القاهرة ستشهد تساقط أمطار

قالت إيمان شاكر، مديرة مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار بداية من اليوم الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل، تتمثل في سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والشمالية الشرقية، وحتى محافظات الوجه البحري.



وأضافت "شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، سقوط أمطار غدٍ الجمعة، لتكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة، وتمتد إلى شمال الصعيد.



وتابعت: "ستشهد الأيام القادمة نشاط للرياح مما سيعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود رياح وأتربة على الطرق".

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يوم السبت ستستمر الأمطار الغزيرة، متابعة: شدة الأمطار تزداد يوم الجمعة على محافظة القاهرة.وشدّدت على ضرورة القيادة بهدوء خلال الأيام القادمة نتيجة تجمع المياه نتيجة تساقط الأمطار.