واجهت مجموعة من السائحين تجربة مرعبة عرضت حياتهم للخطر خلال زيارتهم لحديقة سفاري بولاية "الإقليم الشمالي" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، واضطروا إلى السباحة في مياه تنتشر فيها التماسيح المفترسة بعد أن علقت السيارة التي كانوا يستقلونها عند معبر نهر معروف بكونه شديد الخطورة.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن هذه الواقعة حدثت في حديقة كاكادو الوطنية مساء يوم الاثنين الماضي؛ ونشرت الصحيفة أيضًا لقطات لسيارة السائحين التي غمرتها المياه واضطروا للفرار منها من أجل النجاة بحياتهم، مشيرة إلى أن هذه اللقطات صُورت في صباح اليوم التالي للواقعة.
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التعليقات على بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد
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