بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

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صورة الخبر: سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح
سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح

واجهت مجموعة من السائحين تجربة مرعبة عرضت حياتهم للخطر خلال زيارتهم لحديقة سفاري بولاية "الإقليم الشمالي" الأسترالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، واضطروا إلى السباحة في مياه تنتشر فيها التماسيح المفترسة بعد أن علقت السيارة التي كانوا يستقلونها عند معبر نهر معروف بكونه شديد الخطورة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن هذه الواقعة حدثت في حديقة كاكادو الوطنية مساء يوم الاثنين الماضي؛ ونشرت الصحيفة أيضًا لقطات لسيارة السائحين التي غمرتها المياه واضطروا للفرار منها من أجل النجاة بحياتهم، مشيرة إلى أن هذه اللقطات صُورت في صباح اليوم التالي للواقعة.

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وذكرت الصحيفة أن السياح لم يجدوا أمامهم أي حل سوى ترك سيارتهم والسباحة في نهر يُطلق عليه اسم "نهر التماسيح الشرقي"، وهو معروف بكونه مليئًا بالتماسيح، وذلك بعد أن علقت سيارتهم عند معبر النهر.

وحالت هذه الواقعة دون تمكن قائدي السيارات الآخرين من استخدام المعبر في صباح اليوم التالي، حيث أعاقت السيارة العالقة الطريق أمامهم حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، كما يظهر في اللقطات المرفقة؛ ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالسيارة آنذاك، ولم تشر أي تقارير إخبارية إلى تعرض أي شخص للأذى.

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يذكر أن معبر النهر، والذي يُطلق عليه اسم "Cahills Crossing"، يجذب العديد من محبي المغامرة والتشويق الذين يحاولون اجتيازه سعيًا وراء الإثارة، بسبب ارتفاع مستوى المياه المتدفقة عبره ووجود تماسيح تتحرك تحت سطحها.

صورة الخبر: سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح

صورة الخبر: سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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