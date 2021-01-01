شاهد.. بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة البرتقال

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صورة الخبر: كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

كيكة البرتقال من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ مما يدفع الكثير إلى تناولها، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير كيكة البرتقال

الكيكة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
250 جرام سكر
200 جرام زيت
125 مل عصير برتقال
125 مل حليب
1 ملعقة صغيرة بشر برتقال
1 ملعقة صغيرة بشر ليمون
300 جرام دقيق منخول
15 جرام بيكنج بودر
1 ملعقة كبيرة مربى برتقال

صوص البرتقال
1 لتر عصير برتقال
1 كوب نشا
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة فستق مجروش
سكر بودرة للتزيين
أوراق روزماري
2 برتقال حلقات بالقشر

طريقة تحضير كيكة البرتقال
للكيك
-تضاف الفانيليا وعصير البرتقال ولبن وبشر برتقال وبشر ليمون ومربى مع استمرار الخفق
-ثم يضاف دقيق وبيكنج بودر ويخفق جيدًا
-يوضع خليط الكيك في قالب كيك مدهون زيت ومعفر بالدقيق
-تدخل الكيكة الفرن على درجة حرارة 180، ولا يفتح لمدة 30 دقيقة

طريقة تحضير الصوص
-يخلط برتقال ونشا وسكر وفانيليا على النار حتى يثقل القوام
- ثم يرش الصوص على الكيكة
-وتزين بالفستق والروزماري

المصدر: elbalad

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