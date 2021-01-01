شاهد.. بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة البرتقال



كيكة البرتقال كيكة البرتقال

كيكة البرتقال من الحلويات التي تتمتع بمذاق شهي ولذيذ مما يدفع الكثير إلى تناولها، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل بأسهل الخطوات.



مقادير كيكة البرتقال



الكيكة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

250 جرام سكر

200 جرام زيت

125 مل عصير برتقال

125 مل حليب

1 ملعقة صغيرة بشر برتقال

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

300 جرام دقيق منخول

15 جرام بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة مربى برتقال

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