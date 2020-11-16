

وزير البترول: قطاع الثروة المعدنية والذهب يساهم بنصف% فقط من الناتج القومي وزير البترول: قطاع الثروة المعدنية والذهب يساهم بنصف% فقط من الناتج القومي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت ملف الثروة المعدنية في المكانة المناسبة له، وكيفية جعله ساندا للاقتصاد المصري، بعد أن لاحظنا أن قيمته في الناتج القومي نصف في المائة فقط.



وقال "الملا"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان نتائج مزايدة الذهب، إنه تم وضع استراتيجية وخارطة طريق، وتعديل القانون الأخير، ووضع اللائحة التنفيذية، والتي تم من خلالها تعديل العوائد المالية، بما يتماشى مع القوانين العالمية.



وأوضح أنه تم إصلاح هيكلي في القطاع، وإعداد كوادر بقطاع التعدين، بالإضافة إلى حملة ترويجية عالمية، تزامنا مع تشجيع الدولة لمناخ الاستثمار بشكل عام، خاصة أن الاستثمار في الذهب هو طويل الآجل.

قد يعجبك أيضا...

وكان من المقرر غلق المزايدة في 15 يوليو الماضي، إلا أن وزارة البترول قررت مدّ موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في البحث عن الذهب والمعادن لمدة شهرين، على أن يتم الغلق اليوم.وبدأت وزارة البترول فتح التقديم واستلام عروض شركات التعدين العالمية الراغبة في العمل والبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر في 15 مارس الماضي.وطرحت وزارة البترول في شهر مارس الماضي، المزايدة للتنقيب عن الذهب في مناطق محددة بالصحراء الشرقية، حيث تقدر المساحة المطروحة بـ56 ألف كيلومتر مربع، مقسمة إلى 320 قطاعًا في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتتراوح مساحة القطاع الواحد 170 كم2.