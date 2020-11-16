أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت ملف الثروة المعدنية في المكانة المناسبة له، وكيفية جعله ساندا للاقتصاد المصري، بعد أن لاحظنا أن قيمته في الناتج القومي نصف في المائة فقط.
وقال "الملا"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان نتائج مزايدة الذهب، إنه تم وضع استراتيجية وخارطة طريق، وتعديل القانون الأخير، ووضع اللائحة التنفيذية، والتي تم من خلالها تعديل العوائد المالية، بما يتماشى مع القوانين العالمية.
وأوضح أنه تم إصلاح هيكلي في القطاع، وإعداد كوادر بقطاع التعدين، بالإضافة إلى حملة ترويجية عالمية، تزامنا مع تشجيع الدولة لمناخ الاستثمار بشكل عام، خاصة أن الاستثمار في الذهب هو طويل الآجل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على وزير البترول: قطاع الثروة المعدنية والذهب يساهم بنصف% فقط من الناتج القومي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق