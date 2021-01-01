نصائح مهمة للحفاظ على المحركات المزودة بـ"تيربو"

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نصائح مهمة للحفاظ على المحركات المزودة بـ"تيربو"

طرحت العديد من شركات السيارات خلال السنوات الأخيرة طرازات مزودة بمحركات توربينية "تيربو".

ووفقاً للخبراء والمتخصصين، فإن "التيربو"، يعد من أهم الابتكارات التي تزيد من سرعة السيارة، من خلال زيادة القوة الحصانية، لنحو ضعفي، أو ثلاثة أضعاف القوة القياسية للمحرك.

وتعتمد فكرة التيربو، على إدخال كميات إضافية من الهواء إلى محرك السيارة، وبالتالي القيام بضغطه بشكل أكبر،

ما يزيد من نسبة اشتعال الوقود بالمركبة، وداخل غرف الاحتراق الموجودة في المحرك، الأمر الذي يزيد من سرعة السيارة.
ورغم المزايا العديدة للتيربو، إلا أن البعض قد يجهل كيفية الحفاظ على السيارات المزودة بمحركات توربينية، خاصةً أنها تتطلب طرقاً خاصة للعناية بها.

ومؤخراً كشفت دراسة بريطانية، أعدها أحد الخبراء المتخصصين في مجال المحركات التوربينية، عن الطرق المثلى للعناية بالمحركات المزودة بشاحن تيربو، والتي يجب على قائدي السيارات اتباعاها.
وجاء في مقدمة النصائح اللازمة للحفاظ على التيربو، ضرورة تسخين السيارة قبل الانطلاق بها، وذلك لمنح الزيت فرصة للتدفق داخل المحرك.

كذلك يجب ترك المحرك يعمل، وعدم إيقافه بعد الوصول إلى المكان المحدد حتى تنخفض درجة حرارته.

ونصحت الدارسة بضبط ناقل الحركة على سرعة منخفضة وليست مرتفعة، عند السير على سرعة منخفضة، وذلك لتخفيف الضغط على المحرك.

المصدر: الوفد

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