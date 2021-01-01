قد يتعرض الكثير من لموقف انفجار أو ثقب إطار السيارة أثناء القيادة، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها للخروج بسلام من هذا الموقف وهي:
- لا تتوتر واحكم قبضتك على عجلة القيادة بشكل سليم وقوي.
- لا تضغط على مكابح السيارة أو تستخدم مكابح اليد لأن ذلك سيفقد السيارة توازنها تماما ويعرضها للانقلاب على الطريق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا تفعل إذا انفجر إطار السيارة أثناء القيادة؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق