ماذا تفعل إذا انفجر إطار السيارة أثناء القيادة؟

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ماذا تفعل إذا انفجر إطار السيارة أثناء القيادة؟

قد يتعرض الكثير من لموقف انفجار أو ثقب إطار السيارة أثناء القيادة، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها للخروج بسلام من هذا الموقف وهي:

- لا تتوتر واحكم قبضتك على عجلة القيادة بشكل سليم وقوي.

- لا تضغط على مكابح السيارة أو تستخدم مكابح اليد لأن ذلك سيفقد السيارة توازنها تماما ويعرضها للانقلاب على الطريق.

- حاول تقليل سرعة السيارة تدريجيا من خلال ناقل الحركة إذا كانت سيارتك مزودة بناقل حركة يدوي، أو باستخدام مثبت السرعة في السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

- عندما تقل سرعة السيارة لأقل من 50 كم/ساعة اضغط على المكابح حتى تتوقف السيارة تماما.

المصدر: التوكيل

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