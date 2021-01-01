10 آلاف جنيهاً أوفر برايس على فيات تيبو.. والفيس ليفت يصل مصر خلال شهرين

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صورة الخبر: 10 آلاف جنيهاً أوفر برايس على فيات تيبو.. والفيس ليفت يصل مصر خلال شهرين
10 آلاف جنيهاً أوفر برايس على فيات تيبو.. والفيس ليفت يصل مصر خلال شهرين

طال الـ "أوفر برايس" العديد من سيارات السوق المصري خلال الفترة الماضية، وقال أحد موزعي السيارات بالسوق المصري إن الأوفر برايس على سيارة فيات تيبو موديل 2021 وصل إلى 10 آلاف جنيهاً، وهو المبلغ الذي يفرضه التجار والموزعين على السعر الرسمي للسيارة مقابل تسليمها للعميل فوراً.

وأشار موزع السيارات في تصريح لـ "عالم السيارات" أنه من المتوقع وصول فيات تيبو فيس ليفت بشكلها الجديد إلى السوق المصري خلال شهر ديسمبر أو يناير القادمين، وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من صور تيبو فيس ليفت وظن بعض رواد هذه المواقع أنها وصلت مصر، ولكن أكد الموزع أنها لم تصل بعد.

يذكر أن أحد تُجار السيارات أكد في تصريح آخر لـ"عالم السيارات" أن "الأوفر برايس" على سيارة فيات تيبو يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه لدى التجار، لافتًا أن زيادة قيمة السيارة عن السعر الرسمي لها المُحدد من قِبل وكيل العلامة تتغير من تاجر إلى آخر.

وطرحت شركة دينامكس، الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية فيات في مصر، فيات تيبو 2021 في السوق المصري خلال شهر يوليو الماضي، وتتوفر السيارة بأربع فئات سيدان، وفئتين هاتشباك، وأسعارها كالتالي:

الفئة

السعر بالجنيه المصري

PACK 1 POP M/T
191,900

PACK 2 M/T

206,900

Pack 1 Entry A/T

252,900

PACK 2 MID A/T

294,900

HB POP

272,900

HB LOUNGE

312,900

تأتي فيات تيبو المانويال بمحرك سعته 1400 سي سي، يولد قوة قدرها 95 حصان، متصل بناقل حركة يدوي سداسي السرعات.

أما فيات تيبو الأتوماتيك فتأتي بمحرك سعته 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وأقصى عزم دوران 152 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

وحققت فيات تيبو المركز الثالث في مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، فوفقاً لتقرير مجس معلومات سوق السيارات "أميك"، جاءت فيات تيبو في المركز الثالث لمبيعات السيارات ببيع 8305 وحدة.

المصدر: عالم السيارات

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