طال الـ "أوفر برايس" العديد من سيارات السوق المصري خلال الفترة الماضية، وقال أحد موزعي السيارات بالسوق المصري إن الأوفر برايس على سيارة فيات تيبو موديل 2021 وصل إلى 10 آلاف جنيهاً، وهو المبلغ الذي يفرضه التجار والموزعين على السعر الرسمي للسيارة مقابل تسليمها للعميل فوراً.
وأشار موزع السيارات في تصريح لـ "عالم السيارات" أنه من المتوقع وصول فيات تيبو فيس ليفت بشكلها الجديد إلى السوق المصري خلال شهر ديسمبر أو يناير القادمين، وكانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من صور تيبو فيس ليفت وظن بعض رواد هذه المواقع أنها وصلت مصر، ولكن أكد الموزع أنها لم تصل بعد.
يذكر أن أحد تُجار السيارات أكد في تصريح آخر لـ"عالم السيارات" أن "الأوفر برايس" على سيارة فيات تيبو يتراوح ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه لدى التجار، لافتًا أن زيادة قيمة السيارة عن السعر الرسمي لها المُحدد من قِبل وكيل العلامة تتغير من تاجر إلى آخر.
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التعليقات على 10 آلاف جنيهاً أوفر برايس على فيات تيبو.. والفيس ليفت يصل مصر خلال شهرين
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