

تعرف على أسعار مواد البناء بالأسواق المحلية اليوم 18 نوفمبر تعرف على أسعار مواد البناء بالأسواق المحلية اليوم 18 نوفمبر

سجلت أسعار مواد البناء في الاسواق المحلية، استقرارها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و450 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و700 جنيهًا، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن، وحديد عطية 9 آلاف و400 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و400 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن.

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سجلت أسعار الاسمنت علي النحو التالي : سعر الأسمنت المسلح735 جنيهاً للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 693 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 713جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعرأسمنت الصخرة 693 جنيهاً للطن، والسويدى 740 جنيهاً للطن، وحلوان 735 جنيهاً للطن، فيما وصل سعر أسمنت مصر بنى سويف 740 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكرى 695 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 710 جنيهاً للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 625 جنيهاً للطن، وأسمنت النخيل 623 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 643 جنيهاً للطن، وأسمنت التوفير 625 جنيهاً للطن.وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 745 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار753 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 748 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 755 جنيهاً للطن.واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 700 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.يذكر أن أسعار الحديد والاسمنت كانت تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق منذ بداية مطلع عام 2020، وكانت مصلحة الجمارك المصرية طبقت القرار الوزاري رقم 346 لسنة 2019 الصادر بشأن فرض رسوم على استيراد الحديد والبيليت، ليعود تطبيق القرار كما جاء في نصه بفرض رسوم متدرجة، وذلك بعد انتهاء فترة الستة أشهر التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب كما هي.وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قررت إبريل الماضي تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت والمقررة 25% على الحديد تام الصنع و16% على البيليت حتى 11 أكتوبر 2020 بدلا من 11 إبريل 2020.