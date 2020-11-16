البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

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البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الصعود والهبوط.

خسرت القيمة السوقية للأسهم 4 مليار جنيه ووصلت إلى مستوى 632.963 مليار جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي

يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوي10989 نقطة.
صعد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة

0.19%، كما تراجع مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.16%


اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وبلغت مشترياتهم 2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين وسط تداولات بلغت1.7 مليار جنيه.

المصدر: الوفد

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