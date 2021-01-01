مايكروسوفت تتوقع عجزها عن مجاراة الطلب على أجهزة إكس بوكس حتى أبريل

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مايكروسوفت تتوقع عجزها عن مجاراة الطلب على أجهزة إكس بوكس حتى أبريل

صرح تيم ستيوارت، المدير المالي في شركة مايكروسوفت ، أن شركته تتوقع عجزًا في مواكبة الطلب على أجهزة إكس بوكس الجديدة Xbox Series X و Xbox Series S حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2021، وهو ما يعني استمرار العجر حتى نهاية مارس وإمكانية تخطيها بحلول أبريل.

جاء تصريح ستيوارت خلال مؤتمر افتراضي بحضور عدد من المهتمين بالألعاب والجهات الإعلامية للحديث حول أجهزة الشركة بينها شبكة IGN.

من جهة أخرى، لم يتحدث ستيوارت عن المبيعات المتوقعة لأجهزتها أو حتى عن عدد أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S التي تم بيعها حتى الآن بعد إطلاقها في 10 نوفمبر – قبل أسبوع من الآن. وبالتالي لا يمكن الجزم بحجم الطلب وعدد أجهزة إكس بوكس التي تستعد مايكروسوفت بيعها حتى شهر أبريل.

المصدر: عالم التقنيه

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