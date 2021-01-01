

فيروس كورونا: كيف يمكن للمريض أن يعرف مدى تأثر مستوى الأكسجين في الدم بدقة؟ فيروس كورونا: كيف يمكن للمريض أن يعرف مدى تأثر مستوى الأكسجين في الدم بدقة؟

يُعبّر مستوى الأكسجين في الدم عن قدرة الجسم على إمداد خلاياه بالنسبة المناسبة من الأكسجين للاستمرار في آداء وظائفها بكفاءه .



يؤثر نقص نسبة الأكسجين في الدم على الجسم بشكل عام ويظهر ذلك في صورة أعراض مختلفة من أهمها:



ألم الصدر- ضيق التنفس- تسارع نبضات القلب.

آلام الرأس -تشوش الوعي او فقدانه.

تغير لون الأطراف للون الأزرق في حالات نقص الأكسجين شديد الخطورة (حالة طواريء).

يحتاج المريض لقياس نسبة الأكسجين و التأكد من صحتها في عدة حالات من أهمها:

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تأثر الجهاز التنفسي و الرئتين: وذلك لأن الجهاز التنفسي مسؤول عن توصيل الأكسجين من الهواء الى الدم، ويحدث ذلك التأثر في حالات مثل:العدوى التنفسية الفيروسية أو البكتيرية ( مثل عدوى فيروس كورونا المستجد).حساسية الصدر.مرض الانسداد الرئوي المزمن ‏COPD.تأثر وظيفة القلب: فهو مسؤول عن ضخ الدم بعد وصول الأكسجين إليه. ويحدث ذلك في الحالات المرضية لعضلة القلب.ما هو جهاز قياس الأكسجين بالنبض Pulse Oximeter؟ وعلام تدل قراءته؟جهاز قياس الأكسجين بالنبض هو جهاز يشبه المشبك يتم تثبيته على أحد الأصابع ليعطي قراءة لما يسمى بِ : مستوى تشبع الأكسجين في الدم (O2 saturation(SpO2) ).–يتمكن جهاز قياس الأكسجين بالنبض Pulse Oximeter من قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم بتقنية ذكية تستطيع رصد اختلاف القدرة على امتصاص الأشعه الحمراء وتحت الحمراء بين:-جزء الدم( الهيموجلوبين) المحمّل بالأكسجين.-جزء الدم( الهيموجلوبين) غير المحمّل بالأكسجين.و لذلك يمكن للقراءة أن تصبح أقل دقة نتيجة ضعف تدفق الدم والنبض في الأطراف بسبب البرودة أو مشاكل عضلة القلب او النزف او الجفاف.-جهاز قياس الأكسجين بالنبض Pulse Oximeter جهاز بسيط يمكن شراؤه و استخدامة في المنزل باتباع التعليمات اللازمة ليعطي قراءة يمكن الاعتماد عليها.وتقترب دقة قراءة هذا الجهاز من دقة القراءة التي يتم الحصول عليها بسحب عينة من شرايين الدم وتحليلها خارج الجسم.ما هي القراءة الطبيعية لمستوى الأكسجين في الدم؟القراءة الطبيعية لمستوى تشبع الأكسجين في الدم تتراوح بين 95% الى 100%.ويحتاج المريض بأي عدوى تنفسية ( مثل عدوى كوفيد-19) البدء بإعطاء الأكسجين الخارجي (عن طريق أنبوية أكسجين موصّله بماسك) عند هبوط مستوى تشبع الأكسجين في الدم تحت 95%.ويكون الهدف هو الحفاظ على مستوى الأكسجين بين 94%-98% بحسب التوصيات البريطانية .-مع ملاحظة أن نسبة تشبع الأكسجين المقبولة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن ( COPD) تقل عن النسبة المقبولة لغيرهم من المرضى، فتصبح أقل من 94%. ومن الشائع قبول نسب تصل الى 90% او 88% في هذه الفئة من المرضى بهذا المرض الذي يحدث تدريجيا.ولهذا السبب يختلط الأمر عند البعض فيعتقدون أن مثل هذه النسب القليلة مقبوله في مرضى الهبوط الحاد السريع في مستوى الأكسجين (بسبب عدوى حادة كعدوى فيروس كورونا).وهو ما تؤكد خطأه المواقع الرسمية البريطانية حيث أن تلك النسب القليلة يمكن أن تسبب خطورة أو تؤخر التعافي في الحالات الحادة.ما هي التوصيات البريطانية لإستخدام جهاز قياس الاكسجين بالنبض بدقة؟وضحت التوصيات البريطانية نصائح محددة للاستخدام الصحيح لجهاز قياس الأكسجين بالنبض pulse oximetry تساعد على الحصول على قراءة دقيقة، وفيما يلي توضيح لهذه النصائح.1-نبدأ في القياس بعد الجلوس بشكل مريح لمدة خمس دقائق.2– نتأكد من دفء اليد و الاصابع التي سوف يوضع الجهاز على أحدها لضمان تدفق الدم بشكل طبيعي.يمكن تدفئة اليد الباردة : بتدليك اليد – او استخدام ماء دافيء ثم تجفيف اليدين جيدا.3-يوضع الجهاز بشكل صحيح على الإصبع المناسب لحجم الجهاز.فلا يسبب الجهاز ضغطاً زائداً و لا يكون متسعاً مما يسمح بدخول ضوء زائد بين الإصبع و الجهاز فيؤثر على دقة القراءة .4– ويراعى أن استخدام طلاء أو صبغات الاظافر (مثل الحناء) يجعل القراءة غير دقيقة، بسبب تغيير مقدار امتصاص الأشعة مما يقلل من قدرة الجهاز على القياس الدقيق.لذا يرجى اختيار أحد الأظافر غير المصبوغة، وإن تعذر ذلك فيمكن استخدام جهاز قياس الأكسجين بمشبك شحمة الأذن‏(ear clip sensor).5-يتم وضع اليد بشكل مريح على الطاولة او أي سطح آخر لمنعها من الاهتزاز الذي يقلل القراءة عن طبيعتها.6– إن كان المريض قد بدأ في تناول أكسجين خارجي فيرجى الانتظار لخمس دقائق قبل البدء في أخذ القراءة من على الجهاز.كيف يمكننا اختيار النوع الجيد عند شراء جهاز قياس الأكسجين بالنبض؟يمكننا التأكد من اختيار النوع الجيد عند شراء جهاز قياس الأكسجين بالنبض بالبحث عن علامة ترخيص توضح أن الجهاز المستخدم مرخص من المؤسسات الطبية العالمية.ومن أشهر هذه المؤسسات المختصة وكالة الغذاء و الأدوية الأمريكية FDA approved والوكالة الأوروبية للصحة و الأمان CE certified.وفيما يلي أمثلة لأنواع جهاز قياس الأكسجين بالنبض Pulse Oximeter التي تم ترخيصها، وهي متوفرة للبيع على موقع أمازون:1- ATMOKO OLED Digital Finger Pulse Oximeter Fingertip‎وسعره حوالي 25 دولار .2-Kamrose Pulse Oximeter‎ وسعره حوالي 25 دولار.3-AGPTEK Pulse Oximeter‎.وسعرة حوالي 35 دولار-ينبغي ملاحظة أن تطبيقات الهواتف الخلوية و الساعات الرياضية ليست أجهزة طبية و لا يمكن الاعتماد عليها في قياس مستوى الأكسجين في الدم أو غيرها من القياسات الطبية، وذلك لعدم دقتها وعدم منحها ترخيص الاستخدام الطبي .-وأخيراً وجب التحذير أن الأكسجين الخارجي( عن طريق أنبوية أكسجين موصّله بماسك) يعتبر دواء.و لابد من استخدامه تحت إشراف الطبيب حيث أن الجرعات الأعلى من احتياج المريض (سواء في تركيز الاكسجين- او مدة استخدامه) لها تأثيراتها الجانبية التي يمكن ان تكون خطيرة.