تزامنا مع الموجة الثانية.. 6 عصائر طبيعية لزيادة المناعة

مع حلول فصل الشتاء والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، يتطلب الأمر تقوية جهاز المناعة، وهناك عصائر طبيعية تحتوي على كثير من الفيتامينات تساعد على تقوية المناعة، بحسب موقع Healthline، منها:
1- خليط التفاح والجزر والبرتقال
تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد المزيج على حماية الجسم ومحاربة العدوى.
2- خليط البرتقال والجريب فروت
يعد البرتقال والجريب فروت مهمين لفيتامين سي الذي يزيد من مناعة الجسم.
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