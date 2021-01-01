

تزامنا مع الموجة الثانية.. 6 عصائر طبيعية لزيادة المناعة تزامنا مع الموجة الثانية.. 6 عصائر طبيعية لزيادة المناعة

مع حلول فصل الشتاء والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، يتطلب الأمر تقوية جهاز المناعة، وهناك عصائر طبيعية تحتوي على كثير من الفيتامينات تساعد على تقوية المناعة، بحسب موقع Healthline، منها:



1- خليط التفاح والجزر والبرتقال

تحتوي هذه الفواكه على العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ، فيتامين ب6، فيتامين ج، البوتاسيوم وحمض الفوليك، ويساعد المزيج على حماية الجسم ومحاربة العدوى.



2- خليط البرتقال والجريب فروت

يعد البرتقال والجريب فروت مهمين لفيتامين سي الذي يزيد من مناعة الجسم.

قد يعجبك أيضا...

3- خليط الكيوي والفراوله والنعناعيحتوي هذا المزيج على العديد من العناصر الغذائية أبرزها المغنيسيوم والزنك وحمض الفوليك.4- خليط الزنجبيل والكمثرىإذا كنت تعاني من احتقان الحلق عليك بالزنجبيل الدافئ، لأنه يحارب البكتيريا والفيروسات، ويعزز الدورة الدموية، ويخفف الصداع.5- خليط الليمون والزنجبيلتناول شرائح الليمون مع شرائح الزنجبيل الطازج، تقتل الميكروبات وتزيد تدفق الدم للخلايا والأطراف وتقوى جهاز المناعة.6- خليط السبانخ والخسيعد هذا الخليط مصدرا للحديد، يمكن إضافة البقدونس عليه للحصول على نسبة أعلى من فيتامين ب.