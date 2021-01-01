التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية هذا العام



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتقدمون لـ امتحانات الطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج يعتبرون طلاب منازل ، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر .



وقالت وزارة التربية والتعليم : يعفى الطلاب المتقدمون لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج من درجات أعمال السنة والانشطة التربوية بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يعقد امتحان في مواد المجالات العملية في جميع الصفوف الدراسية لـ ابناؤنا في الخارج على النحو الاتي (التربية الموسيقية – الحاسب الآلي لجميع الصفوف ) و(مادة التربية الفنية في المرحلة الابتدائية والصفين الاول والثاني الثانوي ، و(التكنولوجيا – اقتصاد منزلي – المجال الصناعي او التجاري او الزراعي لطلبة الصف الاول والثاني الثانوي).

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وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.