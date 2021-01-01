كشف موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، عن أن حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تقترب من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات في بعض المناطق.
وحقق بايدن بالفعل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أيضًا علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.
ومع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 في المئة من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس ومشروع الانتخابات الأمريكية.
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التعليقات على 80 مليون صوت.. بايدن يحقق أرقاما قياسية في الانتخابات الرئاسية
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