كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا الأمريكية لم تسفر عن تغيير في نتيجة فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان سكرتير الولاية، قال إنه لا يعتقد أن إعادة عد الأصوات ستغير النتائج الأولية التي أظهرت فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية.
من جهة أخرى، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إنها ستنظر في طلب قدمته حملة ترامب لإبطال آلاف الأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد في فيلادلفيا ولا تحمل بيانات المرسل على الظرف الخارجي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد إعادة فرز الأصوات.. نيويورك تايمز تكشف الفائز في ولاية جورجيا بالانتخابات الأمريكية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق