الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا داخل سوريا.. فيديو

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صورة الخبر: قصف اسرائيلي على دمشق
قصف اسرائيلي على دمشق

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها قصف الجيش الإسرائيلي ، 8 أهداف عسكرية في سورياونشر الجيش مقطع فيديو وثق القصف الذي تم تنفيذه.

وكان مصدر عسكري سوري قد قال إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر بعدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء السورية تصريحاته، أن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية تصدت له وسائط الدفاع الجوي وأسقطت عددا من الصواريخ.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته فككت عبوات ناسفة عند الحدود مع سوريا، في الجانب الجنوبي من هضبة الجولان.

المصدر: روسيا اليوم

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