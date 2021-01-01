عميد حقوق القاهرة: نعتمد على المنصة الإلكترونية.. ولا يمكن الاستغناء عن الكتب الدراسية

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صورة الخبر: حقوق القاهرة
حقوق القاهرة

قال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الكلية تعتمد على الكتب الدراسية بجانب المنصة التعليمية الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة في طرح مقرراتها للطلاب.

وأضاف "السنوسي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه لا يمكن الاستغناء عن الكتب الدراسية في طرح المقررات للطلاب، فلا يمكن الاعتماد الكلي على مصدر واحد في طرح المناهج الدراسية.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن الكتب الدراسية تعد الحل البديل للطلاب الذين يواجهون مشكلات في تناول المقررات والبرامج الدراسية على المنصة التعليمية الخاصة بالكلية، بسبب ضعف الانترنت في بعض الأماكن، وكذلك الطلاب الذين يقيمون في أماكن نائية ، لذلك تعد هذه الكتب المصدر البديل في تلقي المقررات الدراسية.

وكان عميد كلية الحقوق قد أوضح أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بواقع 3 أيام حضور بالكلية ويومين أونلاين، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزءين او على حسب السعة الاستيعابية للكلية.

المصدر: elbalad

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