جامعة القاهرة تطلق حملة متنقلة لمكافحة التدخين

أعلنت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، عن حملة العيادات المتنقلة لمكافحة التدخين .
كما أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمشاركة مع مركز الدعم النفسى وبناء الذات (PASIC ) ، عن حملة العيادات المتنقلة للتوعية بأضرار التدخين وإمكانية الإقلاع عنه .
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