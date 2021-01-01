جامعة القاهرة تطلق حملة متنقلة لمكافحة التدخين

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أعلنت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، عن حملة العيادات المتنقلة لمكافحة التدخين .



كما أطلقت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمشاركة مع مركز الدعم النفسى وبناء الذات (PASIC ) ، عن حملة العيادات المتنقلة للتوعية بأضرار التدخين وإمكانية الإقلاع عنه .



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وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد ، كما تستمر الحملة حتى يوم الاثنين الموافق 30 من نوفمبر .