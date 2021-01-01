بعد حادث اليوم.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بوضع لائحة انضباط لحافلات المدارس

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صورة الخبر: لائحة انضباط لحافلات المدارس
لائحة انضباط لحافلات المدارس

أصدرت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا عبرت خلاله عن استياءها من تكرار حوادث اتوبيسات المدارس ، قائلة إنه لم يمر وقت طويل حتي حدثت حادثة جديدة لاتوبيس مدرسة اليوم ، ومن هنا لابد من التفكير في وسيلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية أرواح أبنائنا الطلاب الأبرياء.

وأكدت " الحزاوي"، أنه أصبحت هناك ضرورة لإصدار لائحة خاصة بأتوبيسات المدارس ، بحيث لا يترك الأمر لإدارات المدارس ، بحيث يتم التشديد على الاشراف ومتابعة السائقين والكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة من قبل جهات أخرى غير إدارة المدرسة ، لتحقيق المزيد من الانضباط والأمان لأولادنا.

وقالت الحزاوي : هناك الكثير من الأسر تعتمد علي اتوبيسات المدرسة كوسيلة انتقال ابنائهن نظرا لعمل الأب والأم ، وصعوبة توصيل أولادهم بأنفسهم.

وأخيرًا قالت الحزاوي : يناشد مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، ضرورة اهتمام اصحاب المدارس الخاصة بكتابة رقم خط ساخن لـ الشكاوي من للإبلاغ عن مخالفات سائق حافلات المدارس. ، مؤكدةً أن ذلك سوف يقلل إلى حد كبير نسبة الحوادث عندما .

كما طالبت الحزاوي المواطنين بأن يتحلوا بالايجابية ، ولا يتهاونوا في الابلاغ عن السئاقين المخالفين حتي يتم التحقيق معهم حفاظا على أرواح ابناءنا الطلاب.

المصدر: elbalad

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