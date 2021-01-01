بعد حادث اليوم.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بوضع لائحة انضباط لحافلات المدارس



لائحة انضباط لحافلات المدارس لائحة انضباط لحافلات المدارس

أصدرت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا عبرت خلاله عن استياءها من تكرار حوادث اتوبيسات المدارس ، قائلة إنه لم يمر وقت طويل حتي حدثت حادثة جديدة لاتوبيس مدرسة اليوم ، ومن هنا لابد من التفكير في وسيلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية أرواح أبنائنا الطلاب الأبرياء.



وأكدت " الحزاوي"، أنه أصبحت هناك ضرورة لإصدار لائحة خاصة بأتوبيسات المدارس ، بحيث لا يترك الأمر لإدارات المدارس ، بحيث يتم التشديد على الاشراف ومتابعة السائقين والكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة من قبل جهات أخرى غير إدارة المدرسة ، لتحقيق المزيد من الانضباط والأمان لأولادنا.



وقالت الحزاوي : هناك الكثير من الأسر تعتمد علي اتوبيسات المدرسة كوسيلة انتقال ابنائهن نظرا لعمل الأب والأم ، وصعوبة توصيل أولادهم بأنفسهم.



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وأخيرًا قالت الحزاوي : يناشد مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، ضرورة اهتمام اصحاب المدارس الخاصة بكتابة رقم خط ساخن لـ الشكاوي من للإبلاغ عن مخالفات سائق حافلات المدارس. ، مؤكدةً أن ذلك سوف يقلل إلى حد كبير نسبة الحوادث عندما .كما طالبت الحزاوي المواطنين بأن يتحلوا بالايجابية ، ولا يتهاونوا في الابلاغ عن السئاقين المخالفين حتي يتم التحقيق معهم حفاظا على أرواح ابناءنا الطلاب.