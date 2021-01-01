أصدرت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا اعلاميا عبرت خلاله عن استياءها من تكرار حوادث اتوبيسات المدارس ، قائلة إنه لم يمر وقت طويل حتي حدثت حادثة جديدة لاتوبيس مدرسة اليوم ، ومن هنا لابد من التفكير في وسيلة لوقف نزيف الأسفلت وحماية أرواح أبنائنا الطلاب الأبرياء.
وأكدت " الحزاوي"، أنه أصبحت هناك ضرورة لإصدار لائحة خاصة بأتوبيسات المدارس ، بحيث لا يترك الأمر لإدارات المدارس ، بحيث يتم التشديد على الاشراف ومتابعة السائقين والكشف عليهم للتأكد من عدم تعاطي المواد المخدرة من قبل جهات أخرى غير إدارة المدرسة ، لتحقيق المزيد من الانضباط والأمان لأولادنا.
وقالت الحزاوي : هناك الكثير من الأسر تعتمد علي اتوبيسات المدرسة كوسيلة انتقال ابنائهن نظرا لعمل الأب والأم ، وصعوبة توصيل أولادهم بأنفسهم.
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التعليقات على بعد حادث اليوم.. ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بوضع لائحة انضباط لحافلات المدارس
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