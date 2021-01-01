النقد والفلسفة.. السعودية تضيف مناهج جديدة

أدخلت وزارة التعليم السعودية مناهج جديدة ضمن منظومة مناهجها المعمول بها بإعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في مسار الخطوات المتلاحقة لإصلاح وتطوير المناهج الدراسية السعودية، تسعى وزارة التعليم في البلاد إلى تنمية قيم حرية التفكير والتسامح بإدخال مناهج في التفكير النقدي والفلسفة.
وأعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال لقاء «نتحاور لنتسامح»، الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، «إن وزارة التعليم تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنساني في الأوساط الطلابية؛ بصفتها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح في المجتمع، من خلال ممارسات متعددة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم».
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