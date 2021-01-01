ترامب ينشر فيديوهات تظهر مخالفات فى العملية الانتخابية فى جورجيا

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نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مجموعة فيديوهات توضح كيفية إعادة الفرز فى ولاية جورجيا، وكيف واجه الكثير من المخالفات. وكتب الرئيس إن "إعادة فرز الأصوات في جورجيا مزحة. على الرغم من العثور على آلاف الأصوات المزورة، إلا أن الرقم الحقيقي موجود في التوقيعات المطابقة. يجب على الحاكم فتح مرسوم الموافقة المخالفة والدعوة إلى الهيئة التشريعية للتحقيق فى المسألة".



وفى الفيديو، تسأل سيدة عن أسباب عدم عد آلاف الأصوات فى المرة الأولى قبل إعادة الفرز، فيرد عليها المسئول "لا نعلم السبب. لم يكونوا فى أى مكان". وسألت عما إذا كان سبب عدم العد نظام دومنيون، الذى انتقده ترامب مرارا، فكان الرد كذلك أنهم لا يحق لهم التعليق.



وقال المسئول، إن ما حدث يبدو أنه خطأ بشرى.

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وفى الفيديو الآخر، يظهر المسئول بين صناديق من الكرتون تحتوى على أصوات الناخبين، ويقول إنه اعتقد أن الصناديق التى انتهوا من إعادة فرزها فى الغرفة الأخرى، كانت الأخيرة، لكن تبين وجود المزيد منها.وكان قال دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى إن ولاية ميشيجان العظيمة ، مع وجود أصوات أكبر بكثير من عدد الأشخاص الذين صوتوا ، لا تستطيع التصديق على الانتخابات.وأضاف "الديموقراطيون غشوا بشكل كبير ، وتم ضبطهم. فوز جمهوري".وقال ترامب إنه فى ديترويت بولاية ميشيجان، هناك عدد أكبر بكثير من الأصوات من الناس.وأضاف فى تغريدة على تويتر "لا يمكن فعل أي شيء لعلاج هذا الاحتيال العملاق. فزت بميشيجان.https://twitter.com/i/status/1329097946776940559