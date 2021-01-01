نشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مجموعة فيديوهات توضح كيفية إعادة الفرز فى ولاية جورجيا، وكيف واجه الكثير من المخالفات. وكتب الرئيس إن "إعادة فرز الأصوات في جورجيا مزحة. على الرغم من العثور على آلاف الأصوات المزورة، إلا أن الرقم الحقيقي موجود في التوقيعات المطابقة. يجب على الحاكم فتح مرسوم الموافقة المخالفة والدعوة إلى الهيئة التشريعية للتحقيق فى المسألة".
وفى الفيديو، تسأل سيدة عن أسباب عدم عد آلاف الأصوات فى المرة الأولى قبل إعادة الفرز، فيرد عليها المسئول "لا نعلم السبب. لم يكونوا فى أى مكان". وسألت عما إذا كان سبب عدم العد نظام دومنيون، الذى انتقده ترامب مرارا، فكان الرد كذلك أنهم لا يحق لهم التعليق.
وقال المسئول، إن ما حدث يبدو أنه خطأ بشرى.
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التعليقات على ترامب ينشر فيديوهات تظهر مخالفات فى العملية الانتخابية فى جورجيا
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