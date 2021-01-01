عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو يرصد تفاصيل الكشف الذاتي لفيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على التحكم في أعداد الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقأ للتقرير فإنه فى ظل الأنباء المبشرة عن فعالية لقاحات فيروس كورونا، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لأول اختبار ذاتى لتشخيص كوفيد 19 فى المنزل والذى تظهر نتائجه فى 30 ثانية .
وأوضح التقرير أن الفحص صنعته شركة لو سيرا هيلث ويصلح للاستخدام مرة واحدة وسعره 55 دولارا ويعد هذا الاختبار تقدما فى مواجهة تفشى الوباء، وسيتم طرحه مبدئيا فى فلوريدا وكاليفورنيا على أن يتواجد بشكل أوسع بحلول أبريل المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق