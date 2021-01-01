خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل

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عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو يرصد تفاصيل الكشف الذاتي لفيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على التحكم في أعداد الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقأ للتقرير فإنه فى ظل الأنباء المبشرة عن فعالية لقاحات فيروس كورونا، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لأول اختبار ذاتى لتشخيص كوفيد 19 فى المنزل والذى تظهر نتائجه فى 30 ثانية .



وأوضح التقرير أن الفحص صنعته شركة لو سيرا هيلث ويصلح للاستخدام مرة واحدة وسعره 55 دولارا ويعد هذا الاختبار تقدما فى مواجهة تفشى الوباء، وسيتم طرحه مبدئيا فى فلوريدا وكاليفورنيا على أن يتواجد بشكل أوسع بحلول أبريل المقبل.

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الاختبارات الذاتية لفيروس كورونا ظهرت لأول مرة فى الصين خلال الشهور الماضية، لكن هذا الاختبار الذاتى الأول الذى يحصل على موافقة رسمية بالولايات المتحدة .ويعتمد الاختبار الجديد على جمع عينات لمسحة الأنف ذاتيا ويسمح باستخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما، أما من تقل أعمارهم عن ذلك يشترط الإشراف من قبل متخصصى الرعاية الصحية .