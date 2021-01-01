خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

عرضت فضائية الحدث مقطع فيديو يرصد تفاصيل الكشف الذاتي لفيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على التحكم في أعداد الإصابات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقأ للتقرير فإنه فى ظل الأنباء المبشرة عن فعالية لقاحات فيروس كورونا، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الضوء الأخضر لأول اختبار ذاتى لتشخيص كوفيد 19 فى المنزل والذى تظهر نتائجه فى 30 ثانية .

وأوضح التقرير أن الفحص صنعته شركة لو سيرا هيلث ويصلح للاستخدام مرة واحدة وسعره 55 دولارا ويعد هذا الاختبار تقدما فى مواجهة تفشى الوباء، وسيتم طرحه مبدئيا فى فلوريدا وكاليفورنيا على أن يتواجد بشكل أوسع بحلول أبريل المقبل.

الاختبارات الذاتية لفيروس كورونا ظهرت لأول مرة فى الصين خلال الشهور الماضية، لكن هذا الاختبار الذاتى الأول الذى يحصل على موافقة رسمية بالولايات المتحدة .

ويعتمد الاختبار الجديد على جمع عينات لمسحة الأنف ذاتيا ويسمح باستخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما، أما من تقل أعمارهم عن ذلك يشترط الإشراف من قبل متخصصى الرعاية الصحية .

المصدر: فضائية الحدث

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خلال 30 ثانية.. أمريكا تزف بشرى بشأن السيطرة على فيروس كورونا |تفاصيل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68920

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager