رسميًا.. إصابة جديدة بكورونا في صفوف المنتخب المصري

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة مهاجم المنتخب أحمد حسن "كوكا" والمحترف بصفوف أولمبياكوس اليوناني، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الكرة، أن نتائج العينة التي أجريت لأعضاء المنتخب شهدت ثلاث إصابات في بعثة المنتخب.



وبحسب بيان الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن اللاعب أحمد حسن "كوكا" تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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وكان "كوكا" شارك أساسيًا مع المنتخب المصري في مباراة توجو الأخيرة والتي شهدت تفوق "الفراعنة" بنتيجة (3-1) ضمن تصفيات أمم أفريقيا.في المقابل، تعرض شادي الجيلاني المنسق العام للمنتخب ومحمد عبده مدلك الفريق للإصابة بكورونا أيضًا.وخضع جميع أفراد بعثة مصر والتي تواجدت مع المنتخب المصري خلال رحلة توجو لمسحات طبية، صباح اليوم قبل أن تظهر النتيجة سلبية لجميع أعضاء البعثة ما عدا الثلاثي.وتعرض المنتخب المصري للإصابة بكورونا بداية من النجم المصري الدولي محمد صلاح يوم الجمعة الماضي ثم المحترف المصري الآخر محمد النني قبل مباراة توجو وتحديدًا مساء الإثنين.واستطاع المنتخب المصري بعد مرور أربع جولات من التصفيات الوصول لصدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر، ثم يأتي منتخب كينيا في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط وأخيرًا توجو برصيد نقطة.جدير بالذكر أن منتخب مصر سيعود لاستئناف مباريات التصفيات في شهر مارس المقبل بمواجهة كينيا.