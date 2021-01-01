كواليس لقاء "سفاح الجيزة" بوالدته في التحقيقات: "ضحكوا عليك يابني"



سفاح الجيزة سفاح الجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة، استجواب ومناقشة المتهم قذافي فراج الذي اشتهر إعلاميًا باسم "سفاح الجيزة"، بعد اعترافه بارتكاب جريمتين أخرتين، وارتفاع عدد ضحاياه إلى 4 قتلى (صديقه و3 سيدات).



واستدعت الجهات الأمنية بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أسرة المتهم، لسؤالهم حول جرائمه ومدى تواصلهم معه طوال السنوات الخمس الماضية فترة اختفائه في محافظة الإسكندرية، وانتحاله صفة صديقه (القتيل)، حيث حضرت والدته إلى ديوان قسم الهرم.



وكشفت مصادر أمنية أن والدة السفاح ما أن رأته أثناء التحقيقات، دخلت في حالة من البكاء الهستيري والانهيار وتحدثت إليه قائلةً: "ضحكوا عليك يابني عملوا فيك ايه"، وقابلها المتهم بحالة من الهدوء التام والثبات الانفعالي الشديد قائلاً: "إهدي بس محصلش حاجة".

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وبدأ فريق الطب الشرعي مناظرة رفات الضحية الثالثة للمتهم، وفحص وكتابة تقرير الصفة التشريحية لجثث الضحايا الذين قتلهم، كما يتم إجراء تحليل البصمة الوراثية عن طريق أخذ عينة من الهيكل العظمي للمجني عليهم ومطابقته بالبصمة الوراثية لأقاربهم؛ تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.