

كارلوس غصن يمدح ايلون ماسك وينتقد أمريكا لتعاونها مع اليابان في محاكمة مهربيه كارلوس غصن يمدح ايلون ماسك وينتقد أمريكا لتعاونها مع اليابان في محاكمة مهربيه

في مقالة صحفية أخيرة مع قناة CNBC الأمريكية، صرح كارلوس غصن أن وباء الكورونا سيؤدي للمزيد من التحالفات في صناعة السيارات مع محاولة الشركات لتفادي الخسائر وخفض تكلفة التطوير والإنتاج.



ولكنه يرى أن شركات مثلا رينو ونيسان وميتسوبيشي قد تنهار تحت الضغط… ويُذكر أن الشركات الثلاثة تواجه خسائر معتبرة هذا العام بسبب تراجع المبيعات العالمية، مع تخطيط نيسان لإعادة هيكلة الشركة بالكامل في الأعوام القادمة وتبسيط عملياتها.



وقد مدح غصن تيسلا ورئيسها ايلون ماسك لدورهم الريادي في صناعة السيارات، خاصة أثناء جائحة الكورونا، مع ارتفاع أسهم تيسلا بحوالي 400% في الأشهر الأخيرة.

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غصن يرى أن تيسلا أثارت ضجة قوية في أسواق السيارات العالمية ودفعت معظم شركات السيارات الأخرى لدخول السباق الكهربائي للبقاء في المنافسة.كما عبر غصن عن آماله بمغادرة لبنان يوماً ما بدون مخاوف القبض عليه، كما عبر عن دهشته من تعاون الولايات المتحدة مع اليابان لمحاكمة الرجلين المسؤولين عن تهريب غصن من اليابان لبيروت.