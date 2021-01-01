

طريقة عمل الكمونية بالبطاطس والكلاوى.. من كل بلد أكلة طريقة عمل الكمونية بالبطاطس والكلاوى.. من كل بلد أكلة

تحرص المرأة عند التفكير فى تحضير وجبة الغداء أو العشاء، بالاطلاع على كل ما هو جديد ومختلف فى عالم الطبخ، أو تقليد وصفات الطعام التقليدية من دول مختلفة، ومن خلال سلسلة "من كل بلد أكلة"، التى تقدمها "اليوم السابع"، والتى من خلالها نستعرض لمدة 30 يوم أكلات مختلفة من كل دول العالم، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على طريقة عمل الكمونية بالبطاطس على الطريقة السودانية، من خلال اتباع خطوات سهلة وبسيطة، يمكن تنفيذها فى المنزل.







طريقة عمل الكمونية بالبطاطس



المكونات:



2 معلقة كبيرة من الزيت .

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2 معلقة صغيرة من الملح .2 قرن فلفل وتقطيعهم لقطع صغيرة.قرن فلفل حامي.نصف كيلو طماطم "معصورة".كيلو فشة.ربع كيلو كلاوي.ربع كيلو بصل "مقطع ".ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة .نصف ملعقة شطةربع طحال مسلوق ومقطع.3 بطاطس .ملعقة كبيرة من الصلصة .كوباية كزبرة خضرة.3 فصوص ثوم مقطعين.ملعقة كبيرة من السمن.ملعقة صغيرة من الفلفل .خطوات عمل الكمونيه بالبطاطس والكلاوى- يجب أولاً، تجهيز الفشة والكلاوي، ثم تقطيعهم إلى مكعبات وغسلهم جيداً، ثم فى الخطوة الثانية، يجب تحضير وعاء ووضع ملعقة كبيرة من السمن، ثم وضع الكلاوى والثوم والطحال مع التقليب.- يجب "تسبيك " الصلصة والطماطم، ثم وضع التوابل والفشة.- وبعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة، يجب تحضير البطاطس وتقشيرها وتقطيعها، والحرص على غسلها جيداً، ثم وضعها على الخليط حتى تنضج البطاطس ثم وضع الملح.- يجب تحضير "طاسة" ووضع الزيت و الثوم والكزبرة الخضراء مع التقليب حتى يذبل الثوم ويتغير لون الكزبرة ثم توضع في الوعاء، وتترك حتى تنضج الفشة، ثم تقدم لأفراد الأسرة سواء عند تناول وجبة الغداء أو العشاء.