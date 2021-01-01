

قفزة مذهلة لـ «بتكوين» لأول مرة منذ 3 سنوات قفزة مذهلة لـ «بتكوين» لأول مرة منذ 3 سنوات

تجاوزت العملة الرقمية الأشهر "بتكوين"، اليوم الثلاثاء، مستوى 17 ألف دولار، وهو مستوى لم تخترقه منذ ما يقرب من 3 سنوات، لتستمر في مسيرة جامحة تذكر بإرتفاعها الوحشي في عام 2017.



ووفقا لوكالة سبوتنيك، فقد ارتفع سعر "بتكوين" بما يزيد على 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتسجل نحو 17030 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 يناير عام 2018، قبل أن تتراجع قليلا بعد ذلك، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك".



وارتفعت العملة بنسبة 137% منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك موجة التحفيز الحكومي المرتبطة بالجائحة والاهتمام من المستثمرين المشهورين بول تودر جونز وستانلي دروكنميلر.

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وقال تشارلز هايتر، الرئيس التنفيذي لمزود بيانات سوق العملات الرقمية "كريبتو كومبير" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": لقد تم إغلاق الفجوة بين عالم التشفير والمؤسسات المالية التقليدية بشكل كبير.والنتيجة هي أن اللاعبين الحاليين يرون الأوضاع جيدة للانخراط في أسواق الأصول الرقمية، وما يدفعهم لذلك هو هذا التوافق بين التطورات الناتجة عن الجائحة والسياسة النقدية والفوضى السياسية على مستوى العالم، على حد قول هايتر.والبيتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي، يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.والبيتكوين هي أول عملة رقمية لامركزية، فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، و يتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزع عام يسمى سلسلة الكتل.واخترع البيتكوين شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو، وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.ويتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع.