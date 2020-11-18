

انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18 انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 18-11-2020، ما بين قرش لـ قرشين، مسجلا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منخفضا فى البنك الأهلى المصرى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض قرشين فى بنك التجارى الدولى cib " لـ 15.57 جنيه للشراء ، و15.67 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.



واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي. وشملت تلك الأنباء تجارب مودرنا الناجحة، والتي قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها ربما لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات للعام المقبل.



ومقابل سلة من العملات، بلغ الدولار 92.392، وهو مستوى يقل قليلا عنه في وقت سابق من الأسبوع، إذ نال ارتفاع طفيف للسندات من عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وصعد الجنيه الإسترليني وسط آمال المتعاملين في حدوث انفراجة فيما يتعلق باتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



لكن في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.



15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.



15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.

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