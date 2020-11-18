انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18

صورة الخبر: انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18
انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 18-11-2020، ما بين قرش لـ قرشين، مسجلا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، منخفضا فى البنك الأهلى المصرى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين انخفض قرشين فى بنك التجارى الدولى cib " لـ 15.57 جنيه للشراء ، و15.67 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

واستقر اليورو عند 1.1867 دولار، بعد كان تحركه طفيف على خلفية أنباء اللقاح خلال الأسبوع الماضي. وشملت تلك الأنباء تجارب مودرنا الناجحة، والتي قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنها ربما لا تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات للعام المقبل.

ومقابل سلة من العملات، بلغ الدولار 92.392، وهو مستوى يقل قليلا عنه في وقت سابق من الأسبوع، إذ نال ارتفاع طفيف للسندات من عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الجنيه الإسترليني وسط آمال المتعاملين في حدوث انفراجة فيما يتعلق باتفاق تجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن في ظل ضغط البيانات الاقتصادية الأمريكية الباهتة على المعنويات بشكل عام، خففت قوة بيانات الإنتاج الصناعي الصيني الضغط على اليوان ليبلغ مستوى 6.5485، وهو أدنى مستوى في 29 شهرا.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.60 جنيه.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.70 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.57 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه.

15.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ15.69 جنيه.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على انخفاض سعر الدولار اليوم الأربعاء 2020 ـ 11 ـ 18

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
16367

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager