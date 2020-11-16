شهدت أسعار الدواجن، حالة من استقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء ١٨ نوفمبر.
وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 28 إلى 45 جنيهًا، وكانت محافظة البحيرة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 21 إلى 33 جنيهًا، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأعلى سعرًا.
وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 21 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.
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التعليقات على أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. سعر كيلو البلدي ٢٨ جنيها
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