

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. سعر كيلو البلدي ٢٨ جنيها أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. سعر كيلو البلدي ٢٨ جنيها

شهدت أسعار الدواجن، حالة من استقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء ١٨ نوفمبر.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة ما بين 28 إلى 45 جنيهًا، وكانت محافظة البحيرة الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 21 إلى 33 جنيهًا، بينما كانت محافظة جنوب سيناء الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة أسوان هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 21 إلى 42 جنيهًا وكانت محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

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في هذا السياق أكد الدكتور أمير إسكندر عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والخبير في صناعة الدواجن، أهمية صدور قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع واللائحة التنفيذية وفقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.جاء هذا القانون في أعتاب ظهور أنفلونزا الطيور في مصر والعالم 2006 مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، وقامت معظم دول العالم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة والحد من الخسائر الاقتصادية.