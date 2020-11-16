

استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام استقرار أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء، بعد هبوط بقيمة جنيهين فقط أمس، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام ، فى حين تراجع سعر أوقية الذهب من 1888 إلى 1881 دولارا حتى صياغة هذا التقرير، وهو ما يدعم خفض الأسعار فى مصر خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 702 جنيه للجرام.

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عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.الجنيه الذهب 6560 جنيها.أوقية الذهب 1881 دولاراويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى.كما يعتبر الاستثمار فى الذهب الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.سعر الذهب فى سوق الصاغة له عدد من المؤثرات التى تحركه ارتفاعا وانخفاضا، وهى التغيرات فى الأسعار العالمية للذهب، وتغيرات سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى، وأخيرا عوامل العرض والطلب وهى الأضعف فى مصر.