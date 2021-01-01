بيان جديد من الأوقاف بشأن غلق المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا

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صورة الخبر: وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحذرت وزارة الأوقاف بشدة بالغة من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة، مؤكدة أن من كان يحب أن تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله (عز وجل) مفتوحة أمام الراكعين والساجدين .

وأكدت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

المصدر: مصراوي

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