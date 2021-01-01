قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد تقلبات جوية بداية من غدٍ الخميس وحتى السبت المقبل، متمثلة في سقوط مطار غزيرة إلى متوسطة.
وأضاف الخبراء، أن أبرز المناطق التي ستتعرض إلى أمطار غزيرة إلى متوسطة هي السواحل الشمالية، وتمتد لتشمل محافظات الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.
وتابع الخبراء: "مع بداية يوم السبت ستنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتكون متوسطة إلى خفيفة".
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التعليقات على أمطار غزيرة وسحب رعدية.. "الأرصاد": تقلبات جوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة
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