حيلة سريعة تخلصك من الطفح الجلدي

آخر الأخبارالصحة والجمال › حيلة سريعة تخلصك من الطفح الجلدي

صورة الخبر: الطفح الجلدي
الطفح الجلدي

تتكرر مشكلة الطفح الجلدي خلال الشتاء؛ مع ازدياد برودة الجو، حيث تصبح مشاكل الجلد أكثر تكرارا، لذا أنت في حاجة إلى تحسين العناية بالبشرة.

تعتبر البشرة الجافة مشكلة شائعة للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء إليك علاجات منزلية سهلة وسريعة.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أعراض الطفح الجلدي الشتوي هى طفح جلدي شتوي في أي مكان في جسمك. عادة ما تكون ذراعيك وساقيك ويديك من أكثر الأماكن التي نراها فيها.

إليك أبرز العلاجات المنزلية للطفح الجلدي الشتوي

1. حمام الشوفان

يزيل تقشير الجلد الطبقة العلوية الجافة والميتة من الجلد ويجدد بشرتك مما يمنحك بعض الراحة من الطفح الجلدي الشتوي.

دقيق الشوفان مقشر طبيعي للبشرة يقشر بشرتك دون أن يتسبب في تهيجها.
تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في دقيق الشوفان على تهدئة بشرتك أيضًا.

مكونات :

كوب من دقيق الشوفان المطحون

حوض ماء دافئ

تعليمات الاستخدام

نضيف دقيق الشوفان في حوض الماء الدافئ.

ينقع الجسم فيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفيه لاحقًا واتركه حتى يجف باستخدام منشفة ناعمة.

بدلًا من ذلك ، يمكنك استخدام صابون مصنوع من دقيق الشوفان للاستحمام

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حيلة سريعة تخلصك من الطفح الجلدي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26901

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager