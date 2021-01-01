3 حيل مذهلة لكبح الشهية وإنقاص الوزن



حيل مذهلة لكبح الشهية حيل مذهلة لكبح الشهية

تعد أفضل طريقة لفقدان الوزن مع الحفاظ على توازن العناصر الغذائية في الجسم؛ هي تناول الأطعمة الغنية بالألياف، فهي لا تساعد فقط في إنقاص الوزن ولكنها توفر أيضًا العناصر الغذائية الحيوية.



إليك أبرز الأطعمة الأساسية التي تساعد على إنقاص الوزن بسهولة:



وفقا لتقرير نشره موقع بولد سكاى الهندى يجب دائمًا الجمع بين كل من التمارين الرياضية والأطعمة الغنية بالألياف من أجل رحلة صحية لفقدان الوزن.

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- الجزرالجزر غني بفيتامين K والبوتاسيوم وبيتا كاروتين التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.الألياف الغذائية في الجزر (100 جم): 3.1 جمطريقة الاستخدام: تناول الجزر نيئًا أو أضفه إلى الخضار. يمكنك أيضًا إضافتها إلى الحساء أو السلطات.- البازلاء الخضراءالبازلاء الخضراء مصدر غني بالألياف والفيتامينات. يمكن أن يساعدك تناولها يوميًا على انقاص الوزن لأنها تعمل كمثبط طبيعي للشهية.الألياف الغذائية في البازلاء الخضراء (100 جم): 5.7 جمطريقة الاستخدام: اسلقي البازلاء الخضراء وأضيفيها إلى السلطة. يمكنك أيضًا تناولها نيئة.اللفتاللفت هو مصدر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الهضم الصحي. كما أنه يزيل السموم من الجسم الغير مرغوب فيها. يعتبر اللفت خيارًا جيدًا لتناوله أثناء الغداء أو العشاء لأنه يزيد من معدل الإيض وقد يساعد في تقليل وزن الجسم.الألياف الغذائية في اللفت (100 جم): 1.8 جمطريقة الاستخدام: أضف اللفت إلى الحساء أو الخضار.