مش محتاجة تشتريه.. طريقة عمل خل التفاح بالمنزل



خل التفاح خل التفاح

عشاق الأطعمة الصحية والحميات الغذائية دائمًا ما يعتمدون على خل التفاح في وجباتهم، وخاصة أصحاب الدايت ومع ضرورة استخدامه كمكون صحي ومغذي، من الأفضل أن يحضر في المنزل بمكونات وخطوات مضمونة وصحية.



وفيما يلي طريقة عمل خل التفاح في المنزل بخطوات ومكونات بسيطة وغير مكلفة، للشيف نجلاء الشرشابي.



مكونات خل التفاح :

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تفاح مقطع منزوع البذرماء نظيفسكربرطمان نظيفطريقة عمل خل التفاح:-اختيار ثمار تفاح جيدة طازجة، ويتم غسلها وتقطيعها إلى قطع صغيرة.- توضع قطع التفاح الصغيرة في برطمان زجاجي نظيف وتغمر بالماء النظيف.- توضع ملعقة من السكر لكل تفاحة داخل البرطمان على الماء والتفاح.- يغطى البرطمان بقطعة قماش شاش نظيفة مع إحكام إغلاقها بواسطة لاصق خارجي.- يترك البرطمان في مكان جاف، حرارته هي درجة الغرفة، لمدة تتراوح بين 30-40 يوما مع الاستمرار في تقليب التفاح خلال تلك الفترة، للتأكد من ذبوله وتخمره.- بعد مرور فترة تخمر التفاح يصفى جيدًا للحصول على ما به من سائل، وهو خل التفاح.- يوضع خل التفاح المصفى في برطمان نظيف جاف ويترك لمدة شهرين مخزنًا في الثلاجة، ثم يستخدم فيما بعد.