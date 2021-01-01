فيديو للقصف العنيف على السفارة الأمريكية في بغداد

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فيديو للقصف العنيف على السفارة الأمريكية

استُهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، بـ5 صواريخ سقطت في محيط السفارة.

وفعلت السفارة منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ، فيما ذكرت قناة "العربية" أن دوى انفجارات هز المنطقة الخضراء حيث تتواجد السفارة الأمريكية.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر عراقية، اصابة 3 مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن النائب زياد الجنابي نجا من سقوط الصواريخ على المنطقة الخضراء.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ.
https://twitter.com/i/status/1328794966580219906

المصدر: elbalad

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