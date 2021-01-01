استُهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، الثلاثاء، بـ5 صواريخ سقطت في محيط السفارة.
وفعلت السفارة منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ، فيما ذكرت قناة "العربية" أن دوى انفجارات هز المنطقة الخضراء حيث تتواجد السفارة الأمريكية.
وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر عراقية، اصابة 3 مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو للقصف العنيف على السفارة الأمريكية في بغداد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق