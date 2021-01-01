بالدولار .. تعرف على رسوم دخول امتحانات أبنائنا في الخارج 2021



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل رسوم دخول امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدارسي الحالي 2020/2021.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تحصيل الرسوم المالية لكل دور على حدة ، عن طريق المكتب الثقافي أو السفارة أو القنصلية بالدولة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لـ صفوف النقل بمرحلة التعليم الابتدائي (من الاول للسادس الإبتدائي) ، يبلغ إجمالي الرسوم المالية المطلوب تحصيلها بالدولار الأمريكي 160 دولارا ، أما المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم 80 دولارا.

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وبالنسبة لصفوف مرحلة التعليم الإعدادي من الاول حتى الثالث الاعدادي ، يبلغ إجمالي الرسوم المالية المطلوب تحصيلها بالدولار الأمريكي 167 دولارا ، أما المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم 83.5 دولار.وبالنسبة لصفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي العام (الأول والثاني الثانوي) ، يبلغ إجمالي الرسوم المالية المطلوب تحصيلها بالدولار الأمريكي 179 دولارا ، أما المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم 89.5 دولار.ويتم تحويل المخصصات المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ذكرها ، عن طريق المكتب الثقافي أو السفارة أو القنصلية بالدولة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.جدير بالذكر أن امتحانات أبناؤنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبناؤنا في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.