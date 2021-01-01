ننشر تفاصيل ظهور كورونا في "حقوق القاهرة"خلال فترة الامتحانات



كلية الحقوق بجامعة القاهرة كلية الحقوق بجامعة القاهرة

كشف الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه تم اكتشاف حاله كورونا بالجامعة خلال فترة الامتحانات .



وقال السنوسي خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك.



وأضاف إنه تم تعليق الدراسة فترة بالكلية والتعامل مع المحاضرات أون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .

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وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بأن المحاضرات سوف تكون متاحة اونلاين لطلبة الكلية وليست المقررات نفسها كما سوف يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين.وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستيعابية للكلية .وكان قد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مجددًا النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.وكلف الدكتور محمد الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.