إعلان نتيجة القبول بـ مركز التعلم المدمج فى جامعة عين شمس



مركز التعلم المدمج فى جامعة عين شمس مركز التعلم المدمج فى جامعة عين شمس

أعلن مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس نتيجة اختبار القبول للطلاب الذين أدوا الاختبار يوم الاثنين الموافق 16/11/2020 .



وقال مركز التعلم المدمج بجامعة عين شمس انه على الطلاب المختارين التوجه للمركز لعمل الكارنية



وأضاف المركز : على الطلاب المتقدمين لبرنامج رياض الاطفال فقط التوجه الي المركز خلال مواعيد العمل المعلنة وسداد رسم المقابلة الشخصية

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وكان قد قال المركز : سيتم الإعلان عن موعد توجه الطلاب المقبولين للمركز لإنهاء باقى إجراءات القبول ، وفى حالة الطالب (راسب - غياب ) التوجه للمركز إذا كان يرغب فى إعادة الاختباروشدد المركز على الطلاب الناجحين المتقدمين لكلية التربية حضانة ورياض الاطفال التوجة إلى مركز التعلم المدمج لحجز المقابلة الشخصيةوقد تم فتح باب التسجيل للفصل الصيفي لبرامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح للعام الجامعي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ يوم الأربعاء الموافق ٢٨ اكتوبر و السبت الموافق ٣١ اكتوبر وسوف يتم غلق باب التسجيل يوم الاحد الموافق ١ نوفمبر ٢٠٢٠وتم بدء امتحانات الفصل الصيف للتعلم المدمج والتعليم المفتوح يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020 وتنتهى يوم الأربعاء 11نوفمبر 2020وعلى جانب آخر ، كان قد أصدر أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتبارًا من 17/10/2020 ، علي ان يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .مع تكليف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار .