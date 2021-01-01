مع بداية فصل الشتاء والسنة الدراسية بالجامعات والمدارس وبدء ظهور حالات اشتباه كورونا وحالات الإصابة بالأنفلونزا والبرد الحادة نوضح لطلاب الجامعات بعض الإجراءات الوقائية الهامة للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
- الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.
- الحفاظ على التباعد بين الطلاب.
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التعليقات على 7 نصائح من جامعة حلوان للطلاب لتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا
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