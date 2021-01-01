7 نصائح من جامعة حلوان للطلاب لتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا



جامعة حلوان جامعة حلوان

مع بداية فصل الشتاء والسنة الدراسية بالجامعات والمدارس وبدء ظهور حالات اشتباه كورونا وحالات الإصابة بالأنفلونزا والبرد الحادة نوضح لطلاب الجامعات بعض الإجراءات الوقائية الهامة للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



- الحفاظ على نظافة اليدين باستمرار بغسلها بالماء والصابون.



- الحفاظ على التباعد بين الطلاب.

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- ارتداء الأقنعة للوقاية ( الكمامة حيث تمنع وصول الجراثيم إلى الفم).- الحرص على ارتداء القفازات.- الحرص على تغطية الفم عند السعال.- تفادي الاقتراب من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض كالسعال والعطس.- الحرص حال التعرض للإصابة بحمى بالذهاب للطبيب فورًا للاطمئنان .يذكر انه قد نوهت جامعة حلوان على الطلاب منذ بداية العام الدراسي انه ممنوع دخول الجامعة الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.