الدخول بالكارنيه .. نظام مميكن جديد على بوابات جامعة عين شمس

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أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن تعليمات جديدة للطلاب بشأن دخولهم إلى الجامعة والتي تشمل التأكد من حصولهم على كارنيه الكلية قبل نهاية هذا الأسبوع وحيازته عند الدخول من بوابات الجامعة يوميا، وذلك لبدء تفعيل نظام مميكن جديد علي بوابات الجامعة مع نهاية هذا الأسبوع لن يسمح بدخول أي طالب بدون كارنيه الكلية.



وقالت الدكتورة وصفي رئيس قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد انه تم تطوير البوابة الرئيسية للجامعة وسوف يتم تفعيل نظام مميكن للطلاب عند دخولهم حرم الجامعة .



كما أعلنت كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس أنه علي جميع الطلاب الذين لم يستلموا كارنيه الكلية يرجى الرجوع الي شئون الطلاب لاستلامه قبل نهاية هذا الأسبوع، حيث انه سوف يبدأ العمل باستخدام نظام مميكن جديد علي بوابات الجامعة لدخول الطلاب باستخدام كارنيه الكلية مع بداية الأسبوع القادم.

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الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، افتتح ندوة "حروب الجيل الرابع"، والتى نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأسرة من أجل مصر المركزية والإدارة العامة لرعاية الشباب .حاضر بالندوة اللواء أركان حرب فؤاد يوسف فيود مستشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ورئيس مجلس إدارة مجلس علماء مصر.أقيمت الندوة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة ، وبحضور أ.د. سلوى رشاد عميد كلية الألسن و أ.د. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و أ.د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ. سهيل حمزة أمين مساعد شئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعميد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب و الإداريين .أدارت الندوة أ.د. هبة شاهين أستاذ ورئيس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب و مدير المركز الإعلامي.