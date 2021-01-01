بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت



كريم كراميل بالبسكويت كريم كراميل بالبسكويت

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مبتكرة لعمل كريم الكراميل بالبسكويت بمذاق لا يقاوم.



مقادير كريم كراميل بالبسكويت:



1 ونصف لتر لبن

2 باكو كريم كراميل

3 باكو كبير بسكوت سادة

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طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت* يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع* يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل* يدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم يوضع 2 باكو كراميل على الوجه، ويقدم بالهناهناك طريقة أخرى لعمل الكريم كراميل بالبيض فى المنزل للشيف محيى شوقى "أبو البنات".المكونات:مقادير الكراميل:ثلاثة أرباع كوب سكركوب ماء باردمقادير طبقة الكريم:نصف كوب سكر300 مل قشدةكوب ونصف حليبملعقة صغيرة فانيليا6 بيضاتطريقة العمل:1- لتحضير الكراميل، ضعي السكر والماء في قدر على نار هادئة وحركي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات.2- اخفضي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق ثم اسكبي الكراميل في 6 قوالب عميقة وضعيها جانبًا لتبرد.3- لتحضير الكريم كراميل، اخفقي البيض مع الفانيليا ثم السكر حتى تمتزج المكونات.4- سخني القشدة والحليب في قدر على نار متوسطّة وحركي المكونات لمدة 8 دقائق حتى تغلي جيدًا.5- أخلطي خليط القشدة والحليب مع خليط البيض والسكر في وعاء كبير ووزعي المزيج على القوالب فوق الكراميل.6- ضعي القوالب في صينية فرن مغمورة بالماء المغلي حتى يصل على مستوى نصف حجم القالب ثم اخبزيها لمدة 30 دقيقة.7- اخرجي القوالب من الفرن واتركيها جانبا لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتتجمد.8- عند التقديم، حددي أطراف القوالب بالسكين ثم اقلبيها في 6 أطباق صغيرة وقدّميها باردة .