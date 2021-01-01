بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت

كريم كراميل بالبسكويت
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مبتكرة لعمل كريم الكراميل بالبسكويت بمذاق لا يقاوم.
مقادير كريم كراميل بالبسكويت:
1 ونصف لتر لبن
2 باكو كريم كراميل
3 باكو كبير بسكوت سادة
طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت
* يسخن اللبن ثم يضاف 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم يقلب حتى الغليان، ثم يرفع
* يرص بسكويت في قاع البيركس، ثم يضاف خليط الكريم كراميل
* يدخل الثلاجة حتى يتماسك ثم يوضع 2 باكو كراميل على الوجه، ويقدم بالهنا
هناك طريقة أخرى لعمل الكريم كراميل بالبيض فى المنزل للشيف محيى شوقى "أبو البنات".
المكونات:
مقادير الكراميل:
ثلاثة أرباع كوب سكر
كوب ماء بارد
مقادير طبقة الكريم:
نصف كوب سكر
300 مل قشدة
كوب ونصف حليب
ملعقة صغيرة فانيليا
6 بيضات
طريقة العمل:
1- لتحضير الكراميل، ضعي السكر والماء في قدر على نار هادئة وحركي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات.
2- اخفضي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق ثم اسكبي الكراميل في 6 قوالب عميقة وضعيها جانبًا لتبرد.
3- لتحضير الكريم كراميل، اخفقي البيض مع الفانيليا ثم السكر حتى تمتزج المكونات.
4- سخني القشدة والحليب في قدر على نار متوسطّة وحركي المكونات لمدة 8 دقائق حتى تغلي جيدًا.
5- أخلطي خليط القشدة والحليب مع خليط البيض والسكر في وعاء كبير ووزعي المزيج على القوالب فوق الكراميل.
6- ضعي القوالب في صينية فرن مغمورة بالماء المغلي حتى يصل على مستوى نصف حجم القالب ثم اخبزيها لمدة 30 دقيقة.
7- اخرجي القوالب من الفرن واتركيها جانبا لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتتجمد.
8- عند التقديم، حددي أطراف القوالب بالسكين ثم اقلبيها في 6 أطباق صغيرة وقدّميها باردة .
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