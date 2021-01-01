طريقة عمل دجاج بالفول السوداني والخضراوات



دجاج بالفول السوداني والخضراوات دجاج بالفول السوداني والخضراوات

يرغب كثيرون في كسر روتين الطعام اليومي والوجبات التقليدية التي تقدم على الموائد المصرية، ولكن دائما هناك شعور بالخوف من فشل تجربة اكلة جديدة مذاقها غير مضمون.



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نقدم لكم طريقة عمل دجاج بالفول السوداني والخضروات بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سى بي سي سفرة.

مقادير دجاج بالفول السوداني والخضروات.

صدور دجاج

فول سودانى

جزر

بصل

زبدة

فول سودانى

فلفل ألوان

ثوم

مرقة

صويا صوص

زنجبيل مبشور

زيت ذرة

ملح فلفل اسود

طريقة عمل دجاج بالفول السوداني والخضروات

*فى الطاسه على النار حمصي الفول سودانى ثم افرم الثوم مع الجنزبيل والبصل فى الكبه وضيفيهم على الفول مع القليل من الزيت ومكعب مرقة وملح وفلفل وقلبي حتى يحتول البصل للون الذهبي.



*ضعي قطع صدور الدجاج ثم الفلفل الألوان والجزرثم ضيفي الصويا صوص و زبدة الفول سودانى ثم تقلب على النار وتترك قليلا ثم ضعي الفول السودانى المحمص قبل أن يرفع من النار ويقدم ساخنا بالهنا

