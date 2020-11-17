عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

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مكرونة بصوص الجبن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:59 م

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مكرونة بصوص الجبن
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نهى هجرس
تعد المكرونة من الوجبات اللذيذة والخفيفة للعديد من الأشخاص، ويمكن تناولها بالعديد من الطرق المختلفة والمفضلة لديكم، فيمكنك تقديم المكرونة مع الصوص الأحمر أو الأبيض أو مع صوص الجبن..

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بصوص الجبن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي...

مقادير المكرونة بصوص الجبن
مكرونة
لبن
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
دقيق
لبن بودرة
زبدة
ملح
فلفل أسود

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طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة

* تخلط زبدة ودقيق على النار، ثم يضاف لبن ولبن بودرة ويقلب الخليط حتى يثقل القوام، ويتبل بملح وفلفل
* تضاف الجبن وتقلب جيدًا حتى تمتزج المكونات

* يضاف الصوص للمكرونة

* وتقدم بالهنا

المصدر: elbalad

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