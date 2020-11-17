عشاء لذيذ .. طريقة عمل مكرونة بصوص الجبن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:59 م
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مكرونة بصوص الجبن
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نهى هجرس
تعد المكرونة من الوجبات اللذيذة والخفيفة للعديد من الأشخاص، ويمكن تناولها بالعديد من الطرق المختلفة والمفضلة لديكم، فيمكنك تقديم المكرونة مع الصوص الأحمر أو الأبيض أو مع صوص الجبن..
ولذلك نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بصوص الجبن على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي...
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