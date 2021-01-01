كيف تحمي طفلك من مخاطر المضادات الحيوية؟



مخاطر المضادات الحيوية مخاطر المضادات الحيوية

حذرت دراسات عديدة من مخاطر تناول الأدوية المحتوية على المضاد الحيوي لمضاعفاتها الكثيرة للكبار بشكل عام والصغار بصفة خاصة حيث يمكن أن تصيبهم ببعض المضاعفات الخطيرة التى قد تستمر معهم فى المستقبل.



ووفقا لما ذكرته جمعية طب الأطفال الأمريكية يجب عدم تناول المضاد الحيوي إلا في حالة الضرورة القصوى وحتى إذا كانت حالة الطفل تتطلب تناول الدواء كيف نعطيه للأطفال بشكل يخفض من تعرضهم للمخاطر الصحية، ووفقا لمجموعة من المعايير الصحية.



- يجب التأكد من إعطاء الدواء بالضبط حسب توجيهات الطبيب هذا يعني أن طفلك يأخذ الجرعة الموصى بها وفقًا للجدول الزمني الموجود على الملصق (على سبيل المثال ، مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في اليوم). إذا كان الدواء سائلًا ، فتأكد من استخدام حقنة أو كوب صغير به خطوط لقياس نسبة الدواء بالضبط.

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- قم بتخزين المضاد الحيوي حسب التعليمات المكتوبة على العبوة حيث إن بعض أنواع المضاد الحيوي يجب حفظها فى درجة حرارة معينة.- إذا وصف طبيب طفلك تناول الدواء لمدة 10 أيام ، فتأكد من تناوله لمدة 10 أيام كاملة ، حتى لو شعر بالتحسن قبل ذلك.- لا تعطِ طفلك أبدًا المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر أو لمرض سابق. قد تكون أي مضادات الحيوية المتبقية غير مناسبة، أو قد تكون منتهية الصلاحية ، أو قد لا يكون لديك ما يكفي لدورة كاملة من العلاج.- اتصل بالطبيب إذا لم تتحسن حالة طفلك أو بدا أنه يزداد سوءًا بعد تناول المضاد الحيوي لمدة 3 أيام كاملة.- اتصل بالطبيب فورا أو انتقل به للمستشفى اذا ظهرت عليه أى أعراض جديدة او اثار جانبية للدواء.- في بعض الأحيان قد لا يكون المضاد الحيوي مناسبًا للعدوى ، أو قد تكون البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي، قد يقرر طبيب طفلك أن يصف مضادًا حيويًا مختلفًا.- اسأل طبيب طفلك عما إذا كان يريد أن يرى طفلك مرة أخرى بعد تناول جميع المضادات الحيوية الموصوفة. في بعض الأحيان قد يرغب طبيب طفلك في التحقق مما إذا كانت العدوى ، مثل التهاب الأذن ، قد اختفت.- لا تكون المضادات الحيوية هي الحل دائمًا عندما يمرض طفلك. إذا كانت لديك أي أسئلة حول علاج طفلك ، فاسأل طبيب طفلك.