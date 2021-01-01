اكشف فورا .. أعراض الضغط المنخفض الخطير

آخر الأخبارالصحة والجمال › اكشف فورا .. أعراض الضغط المنخفض الخطير

صورة الخبر: أعراض الضغط المنخفض
أعراض الضغط المنخفض

يعد الضغط المنخفض من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان ولا يسبب أضرارا خطيرة إلا في حالة وجود انخفاض كبير فى قراءات الضغط عند قياسه خاصة عندما تكون أقل من 90/60 مم زئبق أو ظهور بعض الاعراض.

وحدد موقع " nhs" أعراض الضغط المنخفض التى تدل على خطورته وتجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب وتناول العلاج.

اقرأ أيضا .. علاج فورى لضغط الدم المنخفض

- الدوار أو الدوخة
- الشعور بالمرض
- عدم وضوح الرؤية
- عموما الشعور بالضعف
- الالتباس
- إغماء

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فهذا يعني انك تعاني من انخفاض الضغط ، أما إذا عانيت من هذه الاعراض عند الوقوف أو تغيير الوضع فجأة، فقد يكون دليلا على انخفاض ضغط الدم الوضعي.

ولابد من زيارة الطبيب فورا والانتظام في العلاج والنظام الغذائي لأن بهذا قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تجعل الانسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

المصدر: موقع " NHS"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اكشف فورا .. أعراض الضغط المنخفض الخطير

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82366

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager