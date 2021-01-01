اكشف فورا .. أعراض الضغط المنخفض الخطير

يعد الضغط المنخفض من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان ولا يسبب أضرارا خطيرة إلا في حالة وجود انخفاض كبير فى قراءات الضغط عند قياسه خاصة عندما تكون أقل من 90/60 مم زئبق أو ظهور بعض الاعراض.
وحدد موقع " nhs" أعراض الضغط المنخفض التى تدل على خطورته وتجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب وتناول العلاج.
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