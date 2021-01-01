اكشف فورا .. أعراض الضغط المنخفض الخطير



أعراض الضغط المنخفض أعراض الضغط المنخفض

يعد الضغط المنخفض من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان ولا يسبب أضرارا خطيرة إلا في حالة وجود انخفاض كبير فى قراءات الضغط عند قياسه خاصة عندما تكون أقل من 90/60 مم زئبق أو ظهور بعض الاعراض.



وحدد موقع " nhs" أعراض الضغط المنخفض التى تدل على خطورته وتجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب وتناول العلاج.



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- الدوار أو الدوخة- الشعور بالمرض- عدم وضوح الرؤية- عموما الشعور بالضعف- الالتباس- إغماءإذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فهذا يعني انك تعاني من انخفاض الضغط ، أما إذا عانيت من هذه الاعراض عند الوقوف أو تغيير الوضع فجأة، فقد يكون دليلا على انخفاض ضغط الدم الوضعي.ولابد من زيارة الطبيب فورا والانتظام في العلاج والنظام الغذائي لأن بهذا قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تجعل الانسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.