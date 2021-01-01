

حقيقة غياب أيمن أشرف عن نهائي دوري أبطال أفريقيا حقيقة غياب أيمن أشرف عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التي جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.



وأعلن الجهاز الطبي عن مدى إصابة أيمن أشرف لاعب الأهلي والمنتخب، وحقيقة غيابه عن المباريات لفترة طويلة، حيث أكد أن اللاعب تعرض لكدمة خفيفة وسيخضع لبرنامج تأهيلي سريع ويلحق بمباريات فريقه بشكل طبيعي، خاصة أن الأهلي ينتظر مواجهتين الأولى في كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة يوم 21 نوفمبر الجاري ونهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 من نفس الشهر.

