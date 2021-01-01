13 حالة جديدة.. الكورونا يضرب أبناء ميت عقبة | ماذا يحدث فى الزمالك؟



فيروس كورونا فيروس كورونا

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد تأكد إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا بعد أن أعلن اللاعب أن نتيجة التحاليل التى أجرها مؤخرا جاءت إيجابية .



وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قبل عدة أيام تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .



ويأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو فى لحاق جميع اللاعبين بمباراة الأهلى المرتقبة فى نهائى إفريقيا فى ظل السعى إلى الفوز بها والتربع على عرش القارة السمراء .

قد يعجبك أيضا...

ولم يتوقف انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات داخل فريق كرة القدم أيضا ، وإنما تعرض فريق كرة الطائرة إلى 11 إصابة كورونا دفعة واحدة ، بعد ان أصيب محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الطائرة بالكورونا بجانب أحد الإداريين بالإضافة إلى 9 لاعبين .وكان محمد اللقانى تولى تدريب فريق طائرة الزمالك مؤخرا خلفا لحسام عبدالعزيز ، ويسعى محمد اللقانى إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على حصد لقب الدوري فى الموسم الجديد .وعلى الفور تم عزل جميع لاعبي الزمالك المصابين للتعافي من الكورونا والعودة من جديد لقيادة تدريبات الزمالك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد وخوض نهائي إفريقيا ونهائيات كأس مصر.ويفرض مجلس إدارة الزمالك إجراءات مشددة بشأن التعامل مع كورونا داخل أسوار النادي بميت عقبة تجنبا لانتشار الفيروس اللعين والذى بدأ فى العودة بقوة مرة أخرى .