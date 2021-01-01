حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بعد تأكد إصابة محمد حسن لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا بعد أن أعلن اللاعب أن نتيجة التحاليل التى أجرها مؤخرا جاءت إيجابية .
وتسود حالة من القلق داخل فريق الكرة بالزمالك خوفا من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابة بكورونا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قبل عدة أيام تعرض حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للإصابة بكورونا أيضا وبات موقف محل شك بشأن المشاركة مع الفريق الأبيض أمام الأهلى فى نهائى إفريقيا المقرر إقامته فى 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة .
ويأمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو فى لحاق جميع اللاعبين بمباراة الأهلى المرتقبة فى نهائى إفريقيا فى ظل السعى إلى الفوز بها والتربع على عرش القارة السمراء .
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التعليقات على 13 حالة جديدة.. الكورونا يضرب أبناء ميت عقبة | ماذا يحدث فى الزمالك؟
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