

فيديو جديد للهارب محمد ناصر يستفز المصريين فيديو جديد للهارب محمد ناصر يستفز المصريين

هاجم الإعلامي نشأت الديهي الهارب محمد ناصر، قائلا "تخيلوا يا مصريين أن واحد مصري زعلان أن إزاي الأسطول المصري يعدي في البحر الأسود وبيقول انتو جاين تحتكوا بأردوغان؟".



وعرض «الديهي» خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن" الفضائية، فيديو للهارب محمد ناصر يهاجم الدولة المصرية عبر فيديو جديد له قائلا: "شوف بقى يا مؤمن سفن مصرية حربية في البحر الأسود بعد تركيا وانا عاوز حد يطلع يقولي احنا ايه استفادتنا من البحر الأسود".



وتابع الهارب محمد ناصر : "ايه اللي وداك البحر الأسود ؟ سايب الدنيا كلها ورايح هناك ليه؟ وانت رايح تعمل ايه هناك".

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وعلق نشأت الديهي على الفيديو، قائلا: "دا واحد ابن حرام .. لا يستحق أن نقول عليه ابن حلال .. لان مفيش ابن حلال يشتم ويهاجم بلده كده".